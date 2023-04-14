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Realting.com
Испания
Мурсия
Region of Murcia
San Pedro del Pinatar
Дома
Купить дом с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания
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28 объектов найдено
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Дом 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
Количество этажей 2
€ 437,000
Предлагаем вам современную виллу, расположенную в Santiago de la Ribera, Murcia в окружении …
Дом 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
2/2 Этаж
€ 370,000
Предлагаем вам современную, роскошную виллу, расположенную в Santiago de la Ribera, Murcia в…
Дом 3 спальни
Las Beatas, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
113 м²
Количество этажей 2
€ 345,000
Представляем вам новую виллу в городе San Pedro del Pinatar в урбанизации закрытого типа Alt…
Дом 3 спальни
Las Beatas, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
113 м²
Количество этажей 2
€ 345,000
Представляем потрясающую виллу в красивом современном жилом комплексе в San Pedro del Pinata…
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
1/2 Этаж
€ 247,000
Представляем новое современный таунхаус в городе Сантьяго-де-ла-Рибера. Прекрасный курортный…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
103 м²
€ 263,000
Semi-detached villas in Santiago de la Ribera, Murcia, Costa Cálida Luxury complex of 3 semi…
Шале 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
98 м²
€ 261,000
Шале 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
103 м²
€ 263,000
Дом 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
83 м²
€ 153,000
Дом 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 153,000
Дом 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
€ 390,950
В продаже вилла в San Pedro del PinatarДом площадью 97,8 кв. м. имеет три спальни, две ванны…
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
63 м²
2/2 Этаж
€ 279,950
В продаже новое бунгало в San Pedro del Pinatar в 300 метрах от моряБунгало площадью 63 кв. …
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
63 м²
1/2 Этаж
€ 267,000
В продаже новое бунгало в San Pedro del Pinatar в 300 метрах от моряБунгало площадью 63 кв. …
Дом 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 244,000
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
220 м²
€ 469,000
Виллы в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия, Коста-Калида Дома с 3 спальнями и 3 ванными комнатами…
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
1/2 Этаж
€ 239,900
Новое бунгало в жилом комплексе в средиземноморском стиле в городе San Pedro del Pinatar.Бун…
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 182,000
Таунхаусы с частным садом и солнечным солярием в Сантьяго де Рибера. Они состоят из 3 спале…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
109 м²
€ 315,000
Таунхаусы рядом с морем в городе Santiago de la Ribera. НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Таун…
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
128 м²
€ 284,950
Роскошная вилла в Сантьяго де ла Рибера. Имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты, с частным садо…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
128 м²
€ 325,000
Новые виллы у моря в Сантьяго де ла Рибера. У них есть большие сады, частный бассейн и парк…
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
115 м²
€ 249,000
Уютные 3 спальные таунхаусы с частным бассейном в Сан Педро дель Пинатар. Расположенный ряд…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
103 м²
€ 271,000
Виллы в Ло-Пагане. Они состоят из 3 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кухни, террасы, сад…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 343,000
Новые виллы у моря в Сантьяго де ла Рибера. У них есть большие сады, частный бассейн и парк…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
143 м²
€ 343,000
Новые виллы у моря в Сантьяго де ла Рибера. У них есть большие сады, частный бассейн и парк…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
127 м²
€ 325,000
Новые виллы у моря в Сантьяго де ла Рибера. У них есть большие сады, частный бассейн и парк…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
139 м²
€ 295,000
Роскошные виллы в Сантьяго де ла Рибера. Они состоят из 3 спален и 3 ванных комнат, гостино…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
125 м²
€ 249,000
Роскошная вилла с 3 спальнями в Сантьяго де ла Рибера. Новые виллы в современном стиле с 3 с…
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 295,000
Modern semi-detached villas in San Javier, Costa Cálida, Murcia Homes composed of 3 bedrooms…
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