Купить бунгало с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания

Бунгало 2 спальни San Pedro del Pinatar, Испания 3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² 1/2 Этаж

€ 267,000

В продаже новое бунгало в San Pedro del Pinatar в 300 метрах от моряБунгало площадью 63 кв. …