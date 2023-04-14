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Купить квартиру с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания

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13 объектов найдено
Квартира 3 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 239,950
Бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия, Коста-Калида. Эти невероятные дома расп…
Квартира 3 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 275,950
Бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия, Коста-Калида. Эти невероятные дома расп…
Квартира 2 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
1 ванных комнат 69 м²
€ 99,900
Новые апартаменты с 2 спальнями в Сан Педро дель Пинатар. Новые апартаменты с 2 спальнями и …
Пентхаус 3 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 119,900
Новые дуплекс-пентхаусы с 3 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
Пентхаус 4 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 4 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 139,900
Новые дуплекс-пентхаусы с 4 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
Квартира 2 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 64 м²
€ 155,000
Уютные 2-спальные апартаменты на верхнем этаже с частным солярием в Сан-Педро-дель-Пинатар.…
Квартира 2 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 239,900
Шикарные квартиры типа бунгало у самого моря и пляжа с Панорамным видом на море. Закрытый к…
Квартира 2 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 60 м²
€ 145,900
Бунгало с 2 спальнями на первом этаже рядом с пляжем в Ло Паган. Новые бунгало под ключ с 2 …
Квартира 4 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 4 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 152,000
Новые 4 спальные апартаменты в Сан Педро дель Пинатар. Новые апартаменты под ключ с 2, 3 и 4…
Квартира 3 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 108 м²
€ 209,900
Новые апартаменты с 3 спальнями рядом с морем в г. Сантьяго де ла Рибера, Мурсия. НОВЫЕ АПАР…
Квартира 2 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 67 м²
€ 209,000
Бунгало рядом с пляжем в Сантьяго де ла Рибера. Бунгало новой постройки в 200 метрах от пляж…
Квартира 2 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 67 м²
€ 234,000
Апартаменты с 2 спальнями рядом с пляжем в Santiago de la Ribera. НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ (БУНГАЛО…
Квартира 3 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 76 м²
€ 189,000
Новые бунгало на пляже Ло Паган и Сантьяго де ла Рибера. Бунгало новой постройки с современн…
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