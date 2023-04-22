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Жильё в San Pedro de Alcantara, Испания

7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 205,500
От 205 500 евро до 366 500 евро! 500 метров от пляжа Продажа | Квартиры, Помещения | От 2 …
Квартира 2 спальни в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
2 ванных комнат 101 м²
€ 245,000
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КВАРТИРА В ГУАДАЛЬМИНА АЛЬТА. Возвращаясь на поле для гольфа Guadalmina и пр…
Квартира 3 спальни в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 225,000
Великолепная квартира в Сан-Педро-де-Алькантара, рядом со всеми услугами, такими как рестора…
Вилла 4 спальни в San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 4 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
4 ванных комнат 250 м²
€ 1,950,000
Продается новая вилла с современной архитектурой, недалеко от пляжа и Пуэрто Бануса, в жилом…
Дом 5 спален в San Pedro de Alcantara, Испания
Дом 5 спален
San Pedro de Alcantara, Испания
5 Количество комнат 730 м²
€ 2,345,000
Вилла на продажу в San Pedro de Alcantara, с 5 спальня, 3 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет…
Вилла 4 спальни в San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 4 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
6 ванных комнат 607 м²
€ 3,285,000
Продается вилла в проекте, расположенная в Guadalmina Baja, недалеко от моря и гольфа, в тих…
Вилла 6 спален в San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 6 спален
San Pedro de Alcantara, Испания
6 ванных комнат 603 м²
€ 3,900,000
Продается вилла традиционной средиземноморской архитектуры с современным интерьером, располо…
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