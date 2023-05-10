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Виллы с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

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10 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
€ 399,900
Вилла 4 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 4 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
€ 460,000
Вилла 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 345,300
Вилла 4 спальни в Las Escalericas, Испания
Вилла 4 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 244 м²
€ 420,000
Вилла 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 229,900
Вилла 4 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
€ 720,000
Вилла 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
€ 309,000
Вилла 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€ 1,120,000
Вилла 4 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
€ 1,260,000
Вилла 4 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 970 м²
€ 3,300,000
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