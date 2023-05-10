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Пентхаусы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

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13 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Пентхаус 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€ 340,000
Пентхаус 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Пентхаус 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 4
€ 340,000
Пентхаус 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Пентхаус 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 98,900
Пентхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 765,000
Пентхаус 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
€ 129,900
Пентхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 4/4
€ 299,000
Пентхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 4/4
€ 295,000
Пентхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 4/4
€ 299,000
Пентхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/2
€ 289,000
Пентхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/2
€ 249,000
Пентхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
€ 249,000
Пентхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
€ 249,000
Пентхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
€ 249,000
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