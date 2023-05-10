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Дома с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

32 объекта найдено
Бунгало 2 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Бунгало 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
€ 145,000
Дом 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Дом 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
€ 389,000
Дом 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Дом 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
€ 375,000
Дом 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Дом 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 1/1
€ 420,000
Дом 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Дом 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 1/1
€ 399,000
Вилла 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
€ 399,900
Вилла 4 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 4 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
€ 460,000
Вилла 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 345,300
Вилла 4 спальни в Las Escalericas, Испания
Вилла 4 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 244 м²
€ 420,000
Вилла 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 229,900
Вилла 4 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
€ 720,000
Дом 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Дом 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
€ 405,000
Вилла 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
€ 309,000
Вилла 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€ 1,120,000
Вилла 4 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
€ 1,260,000
Дом 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Дом 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Количество этажей 3
€ 399,000
Дом 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Дом 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
€ 394,000
Дом 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Дом 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
€ 389,000
Дом 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Дом 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
€ 370,000
Дом 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Дом 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 3
€ 365,000
Дом 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Дом 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 3
€ 385,000
Дом 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Дом 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
€ 810,000
Дом 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Дом 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
€ 910,000
Дом 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Дом 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
€ 486,000
Бунгало 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Бунгало 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
€ 320,000
Дом 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Дом 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
€ 569,000
Бунгало 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Бунгало 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/2
€ 320,000
Дом 4 спальни в Las Escalericas, Испания
Дом 4 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
€ 910,000
Дом 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Дом 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
€ 315,000
Вилла 4 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 970 м²
€ 3,300,000
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