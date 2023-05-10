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Бунгало с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

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3 объекта найдено
Бунгало 2 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Бунгало 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
€ 145,000
Бунгало 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Бунгало 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
€ 320,000
Бунгало 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Бунгало 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/2
€ 320,000
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