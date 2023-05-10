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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

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24 объекта найдено
Бунгало 2 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Бунгало 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
€ 145,000
Бунгало 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€ 350,000
Бунгало 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€ 380,000
Бунгало 1 спальня в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 1 спальня
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€ 139,900
Бунгало 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Бунгало 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 249,000
Бунгало 2 спальни в Las Escalericas, Испания
Бунгало 2 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€ 143,000
Бунгало 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1
€ 149,900
Бунгало 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Бунгало 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
€ 320,000
Бунгало 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
€ 58,000
Бунгало 2 спальни в Las Escalericas, Испания
Бунгало 2 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1
€ 88,500
Бунгало 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
€ 149,900
Бунгало 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
€ 175,900
Бунгало 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
€ 155,900
Бунгало 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
€ 174,900
Бунгало 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€ 159,900
Бунгало 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€ 350,000
Бунгало 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€ 380,000
Бунгало 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Бунгало 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1
€ 245,000
Бунгало 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Бунгало 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
€ 350,000
Бунгало 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Бунгало 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
€ 380,000
Бунгало 2 спальни в Las Escalericas, Испания
Бунгало 2 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€ 139,000
Бунгало 2 спальни в Las Escalericas, Испания
Бунгало 2 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1
€ 224,900
Бунгало 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Бунгало 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
€ 320,000
Бунгало 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Бунгало 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/2
€ 320,000
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