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Квартиры с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

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17 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Las Escalericas, Испания
Квартира 2 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€ 229,000
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
€ 174,900
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
€ 159,900
Квартира 2 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1/2
€ 278,500
Квартира 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Квартира 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3/3
€ 325,000
Квартира 2 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 2/3
€ 205,000
Квартира 2 спальни в Las Escalericas, Испания
Квартира 2 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 3
€ 220,000
Квартира 2 спальни в Las Escalericas, Испания
Квартира 2 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
€ 285,000
Квартира 2 спальни в Las Escalericas, Испания
Квартира 2 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/4
€ 225,000
Квартира 2 спальни в Las Escalericas, Испания
Квартира 2 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 3/4
€ 225,000
Квартира 2 спальни в Las Escalericas, Испания
Квартира 2 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/4
€ 225,000
Квартира 2 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
€ 204,000
Пентхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 765,000
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 74,999
Квартира 2 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
€ 278,500
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€ 279,000
Квартира 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Квартира 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€ 234,000
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