Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. San Miguel de Abona
  6. Студии

Купить квартира-студия с бассейном в San Miguel de Abona, Испания

Студия В архив
Очистить
3 объекта найдено
Студия 1 спальняв Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
1 ванных комнат 38 м²
€ 60,000
В продаже студия в комплексе Green Park, района Golf del Sur с одной ванной комнатой,америка…
Студия 1 спальняв Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
1 ванных комнат 51 м²
€ 77,000
В продаже студия в комплексе Green Park, в районе Gold del Sur. На территории комплекса есть…
Студия 1 спальняв Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
1 ванных комнат 51 м²
€ 77,000
В продаже студия, которая располагается в комплексе Green Park,в зоне Gold del Sur.На террит…
Realting.com
Перейти