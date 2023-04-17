Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. San Miguel de Abona
  6. Студии

Купить квартира-студия с видом на море в San Miguel de Abona, Испания

Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 спальнив Castello d Empuries, Испания
Дом 4 спальни
Castello d Empuries, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 2 Этаж
€ 1,286,832
Вилла 4 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 430 м²
€ 1,130,000
Красивая вилла, отделанная материалами высочайшего качества, расположена в привилегированном…
Квартира 2 спальнив Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 162 м²
€ 190,236
Вилла 4 спальнив Альтеа, Испания
Вилла 4 спальни
Альтеа, Испания
4 ванных комнат 506 м² Количество этажей 2
€ 1,030,317
Новый проект виллы с уникальной современной архитектурой, идеально подойдет для любителей ро…
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 396,000
В продаже новая квартира в элитном, закрытом комплекс в Гуардамар-дель-Сегура.Это красивый ж…
Дом 5 спаленв Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 520 м²
€ 3,685,927
Квартира 2 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 80 м²
€ 150,000
Пентхаус 3 спальнив Orihuela, Испания
Пентхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
1 ванных комнат 90 м²
€ 109,135
Пентхаус дуплекс с 3 спальнями недалеко от Вилламартина. Просторный двухуровневый пентхаус с…
Вилла 4 спальнив Хавея, Испания
Вилла 4 спальни
Хавея, Испания
3 ванных комнат 211 м² Количество этажей 2
€ 295,821
Мы рады предложить Вам красивую виллу в одном из лучших районов города ХавеяДом в отличном с…
Пентхаус 1 спальняв Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 63,351
Продается восхитительный пентхаус в городе Торревьеха, всего в 800 метрах от превосходного п…
Вилла 4 спальнив Xabia Javea, Испания
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 400,000
Идеальное место, чтобы открыть для себя северное побережье Коста Бланка! Уютные внутренние и…
Квартира 3 спальнив Villa Martin, Испания
Квартира 3 спальни
Villa Martin, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 82 м² 1/2 Этаж
€ 267,846
Представляем новые апартаменты от застройщика в городе Торревьеха. Новый современный комплек…
Realting.com
Перейти