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Виллы
Виллы в San Javier, Испания
Вилла
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32 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
142 м²
€ 689,900
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
114 м²
€ 539,900
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 359,900
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 519,900
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
€ 333,900
Виллы, построенные побратимом Рода Гольф, Мурсия, Коста Калида Жилой комплекс из 5 двухкварт…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат
194 м²
€ 455,000
Вилла находится в Лос-Алькасарес. Эта замечательная вилла построена в соответствии со станда…
Вилла 4 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат
130 м²
€ 550,000
Роскошная вилла с частным бассейном и парковочным местом на участке. Вилла имеет террасу на …
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
125 м²
€ 247,000
Виллы-близнецы в Сан-Хавьер, Коста-Калида, Мурсия Комплекс состоит из 8 домов-близнецов, с ч…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
132 м²
€ 385,000
Detached villas in Roda, Murcia, Costa Calida Each house has 3 bedrooms and 2 bathrooms, wit…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
465 м²
€ 780,000
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ ПИЕРОМ~ ~ Эта красивая роскошная вилла на полуострове Ла-Манга (Ме…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
145 м²
€ 445,000
ГОЛЬФ ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ~ ~ Расположен в урбанизации вилл в Рода Гольф в закрытом комплек…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
4 ванных комнат
143 м²
€ 465,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый комплекс отдельно стоящих вилл в Сантьяго-де-ла…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
145 м²
€ 445,000
ГОЛЬФ ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ~ ~ Расположен в урбанизации вилл в Рода Гольф в закрытом комплек…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
465 м²
€ 780,000
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ ПИЕРОМ~ ~ Эта красивая роскошная вилла на полуострове Ла-Манга (Ме…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
4 ванных комнат
143 м²
€ 465,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый комплекс отдельно стоящих вилл в Сантьяго-де-ла…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
145 м²
€ 445,000
ГОЛЬФ ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ~ ~ Расположен в урбанизации вилл в Рода Гольф в закрытом комплек…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
465 м²
€ 780,000
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ ПИЕРОМ~ ~ Эта красивая роскошная вилла на полуострове Ла-Манга (Ме…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
4 ванных комнат
143 м²
€ 465,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый комплекс отдельно стоящих вилл в Сантьяго-де-ла…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 325,000
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 325,000
Semi-detached villas in San Javier, Murcia, Costa Cálida A luxury complex that has 24 apartm…
Вилла 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 256,800
Двухквартирные виллы в Сан-Хавьер, Мурсия, Коста-Калида Роскошный комплекс с 24 апартаментам…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат
115 м²
€ 399,950
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
101 м²
€ 349,000
Villas in Roda Golf Resort, Murcia, Costa CálidaHomes with 2 or 3 bedrooms, with 2 bathrooms…
Вилла 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 209,000
Townhouses in Roda Golf Resort, Murcia, Costa CálidaHomes with 2 or 3 bedrooms, with 2 bathr…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 297,000
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
271 м²
€ 295,000
Отдельный дом в Roda, San Javier. Виллы в Рода, Сан-Хавьер. Они состоят из 3 спален и 2 ванн…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
141 м²
€ 304,000
Отдельный дом в Roda. Роскошная вилла на поле для гольфа в Рода. Состоит из 3 спален и 2 ван…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
4 ванных комнат
135 м²
€ 400,000
Роскошные виллы на гольфовом поле в Сан-Хавьер. Они состоят из 3 спален и 4 ванных комнат, …
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат
260 м²
€ 800,000
Роскошные виллы на гольфовом поле в Сан-Хавьер. Они состоят из 3 спален и 3 ванных комнат, …
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
4 ванных комнат
175 м²
€ 1,150,000
Villas for sale in San Javier, Murcia, Costa Cálida Three exclusive villas in a residential …
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