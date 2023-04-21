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Таунхаусы с видом на море в San Javier, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² Количество этажей 2
€ 256,800
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
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