ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Мурсия
Region of Murcia
San Javier
Таунхаусы
Таунхаусы в San Javier, Испания
Таунхаус
Очистить
19 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 256,800
Senda de los Flamencos — это жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном эт…
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 231,695
Этот жилой комплекс расположен в 14 км от Ла-Манги на уникальном участке, на первом канале Э…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 325,000
Жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном этаже, расположенный в Сан-Хавьере, Мурси…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
126 м²
€ 247,000
Комплекс представляет собой жилой комплекс, состоящий всего из 8 двухквартирных домов с 3 сп…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 264,000
Комплекс в новом жилом районе, состоящем всего из 12 двухквартирных домов на одном этаже, ра…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 325,000
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 256,800
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат
220 м²
€ 469,000
НОВЫЙ ДОМ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новый комплекс таунхаусов с частными бассейнами, расположе…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 289,500
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 236,800
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 236,800
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 289,500
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 236,800
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 289,500
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
77 м²
Количество этажей 2
€ 256,800
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
91 м²
€ 264,000
ВИЛЛЫ С ТЕРРАСОЙ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И ПОЛЕМ ДЛЯ ГОЛЬФА РЯДОМ С Roda Роскошный комплекс из 2…
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
168 м²
€ 188,500
Виллы в Рода, Сан-Хавьер. Они состоят из 2 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кухни, терра…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
134 м²
€ 315,000
Таунхаусы в нескольких метрах от пляжа в Сантьяго де ла Рибера. Дома с частным садом и басс…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 89,900
Таунхаусы с 3 спальнями рядом с новым полем для гольфа в Санта-Росалии. Таунхаусы с 3 спальн…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты