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Таунхаусы в San Javier, Испания

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19 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 256,800
Senda de los Flamencos &mdash; это жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном эт…
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 231,695
Этот жилой комплекс расположен в 14 км от Ла-Манги на уникальном участке, на первом канале Э…
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 325,000
Жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном этаже, расположенный в Сан-Хавьере, Мурси…
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 126 м²
€ 247,000
Комплекс представляет собой жилой комплекс, состоящий всего из 8 двухквартирных домов с 3 сп…
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 264,000
Комплекс в новом жилом районе, состоящем всего из 12 двухквартирных домов на одном этаже, ра…
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 325,000
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 256,800
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат 220 м²
€ 469,000
НОВЫЙ ДОМ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новый комплекс таунхаусов с частными бассейнами, расположе…
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 289,500
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 236,800
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 236,800
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 289,500
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 236,800
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 289,500
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² Количество этажей 2
€ 256,800
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 264,000
ВИЛЛЫ С ТЕРРАСОЙ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И ПОЛЕМ ДЛЯ ГОЛЬФА РЯДОМ С Roda Роскошный комплекс из 2…
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 168 м²
€ 188,500
Виллы в Рода, Сан-Хавьер. Они состоят из 2 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кухни, терра…
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 134 м²
€ 315,000
Таунхаусы в нескольких метрах от пляжа в Сантьяго де ла Рибера. Дома с частным садом и басс…
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 89,900
Таунхаусы с 3 спальнями рядом с новым полем для гольфа в Санта-Росалии. Таунхаусы с 3 спальн…
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