ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Мурсия
Region of Murcia
San Javier
Купить недвижимость с видом на море в San Javier, Испания
Очистить
35 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат
151 м²
€ 445,000
Виллы-близнецы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида 4 просторных дома с двумя односпальным…
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
Количество этажей 1
€ 339,900
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом общей площадью 94…
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
Количество этажей 1
€ 303,900
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом площадью 84 кв. м…
Дом 4 спальни
San Javier, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный двухэтажный дом общей…
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
125 м²
Количество этажей 2
€ 389,900
Предлагаем вам современную виллу, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом находят…
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
77 м²
Количество этажей 2
€ 256,800
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
Дом 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 193,000
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
4 ванных комнат
143 м²
€ 339,000
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
91 м²
Количество этажей 2
€ 230,900
Предлагаем вам современную, роскошную виллу, расположенную в Лос Алкасарес. Вилла расположен…
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
Количество этажей 2
€ 319,950
В продаже смежный дом в San Javier в 600 метрах от моряВилла площадью 94 кв. м. имеет просто…
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 2
€ 399,950
В продаже отдельный дом в San Javier в 600 метрах от моряВилла площадью 115 кв. м. имеет три…
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
Количество этажей 2
€ 359,950
В продаже смежный дом в San Javier в 600 метрах от моряВилла площадью 94 кв. м. имеет три сп…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
4/4 Этаж
€ 258,000
Новые апартаменты в San JavierСовременная квартира площадью 136 кв. м. расположена на четвер…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
Количество этажей 4
€ 242,000
Новые апартаменты с видом на море в San JavierСовременная квартира площадью 136 кв. м. распо…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
82 м²
2/4 Этаж
€ 206,000
Новые апартаменты в San JavierСовременная квартира площадью 82 кв. м. расположена на нижнем …
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
Количество этажей 4
€ 215,000
Новые апартаменты с видом на море в San JavierСовременная квартира площадью 94 кв. м. распо…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 325,000
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат
115 м²
€ 399,950
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
94 м²
€ 319,950
Дом 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
63 м²
€ 267,950
Дом 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
63 м²
€ 247,000
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат
111 м²
€ 324,000
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 247,000
Residential in Santiago de la Ribera, Murcia, Costa Cálida. Composed of 24 apartme…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 216,000
Жилой в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия, Коста-Калида. Состоит из 24 квартир с спальнями 3, ва…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 297,000
Дом 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
83 м²
€ 216,000
Новый комплекс с прекрасными бунгало с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, оформленными в сов…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
91 м²
€ 179,430
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
103 м²
€ 200,040
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 175,662
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
96 м²
€ 173,214
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты