Купить недвижимость с видом на море в San Javier, Испания

Дом 3 спальни San Javier, Испания 4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 2

€ 359,950

В продаже смежный дом в San Javier в 600 метрах от моряВилла площадью 94 кв. м. имеет три сп…