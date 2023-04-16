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Купить дом с видом на море в San Javier, Испания

20 объектов найдено
Дом 3 спальнив San Javier, Испания
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 1
€ 339,900
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом общей площадью 94…
Дом 3 спальнив San Javier, Испания
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м² Количество этажей 1
€ 303,900
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом площадью 84 кв. м…
Дом 4 спальнив San Javier, Испания
Дом 4 спальни
San Javier, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный двухэтажный дом общей…
Дом 3 спальнив San Javier, Испания
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 125 м² Количество этажей 2
€ 389,900
Предлагаем вам современную виллу, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом находят…
Таунхаус 2 спальнив San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² Количество этажей 2
€ 256,800
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
Дом 2 спальнив San Javier, Испания
Дом 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 193,000
Шале 3 спальнив San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
4 ванных комнат 143 м²
€ 339,000
Дом 3 спальнив San Javier, Испания
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 91 м² Количество этажей 2
€ 230,900
Предлагаем вам современную, роскошную виллу, расположенную в Лос Алкасарес. Вилла расположен…
Дом 3 спальнив San Javier, Испания
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 115 м² Количество этажей 2
€ 399,950
В продаже отдельный дом в San Javier в 600 метрах от моряВилла площадью 115 кв. м. имеет три…
Дом 3 спальнив San Javier, Испания
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 2
€ 319,950
В продаже смежный дом в San Javier в 600 метрах от моряВилла площадью 94 кв. м. имеет просто…
Дом 3 спальнив San Javier, Испания
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 2
€ 359,950
В продаже смежный дом в San Javier в 600 метрах от моряВилла площадью 94 кв. м. имеет три сп…
Вилла 3 спальнив San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 325,000
Вилла 3 спальнив San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат 115 м²
€ 399,950
Шале 3 спальнив San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 319,950
Дом 2 спальнив San Javier, Испания
Дом 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 63 м²
€ 267,950
Дом 2 спальнив San Javier, Испания
Дом 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 63 м²
€ 247,000
Шале 3 спальнив San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат 111 м²
€ 324,000
Вилла 3 спальнив San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 297,000
Дом 2 спальнив San Javier, Испания
Дом 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 83 м²
€ 216,000
Новый комплекс с прекрасными бунгало с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, оформленными в сов…
Дом 3 спальнив San Javier, Испания
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 445,000
Предлагаем вам современную, роскошную виллу, расположенную в Сан-Хавьер. Вилла находится в 1…
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