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Дома в San Javier, Испания

77 объектов найдено
Бунгало 2 спальни в San Javier, Испания
Бунгало 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 235,000
Современный жилой дом, расположенный в Сан-Блас, Сантьяго-де-ла-Рибера. Он получил свое назв…
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 256,800
Senda de los Flamencos &mdash; это жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном эт…
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 231,695
Этот жилой комплекс расположен в 14 км от Ла-Манги на уникальном участке, на первом канале Э…
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 325,000
Жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном этаже, расположенный в Сан-Хавьере, Мурси…
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 126 м²
€ 247,000
Комплекс представляет собой жилой комплекс, состоящий всего из 8 двухквартирных домов с 3 сп…
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 264,000
Комплекс в новом жилом районе, состоящем всего из 12 двухквартирных домов на одном этаже, ра…
Бунгало 3 спальни в San Javier, Испания
Бунгало 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 312,000
Современный жилой дом, расположенный в Сан-Блас, Сантьяго-де-ла-Рибера. В домах 3 спальни с …
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 114 м²
€ 539,900
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 142 м²
€ 689,900
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 359,900
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 519,900
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
€ 333,900
Виллы, построенные побратимом Рода Гольф, Мурсия, Коста Калида Жилой комплекс из 5 двухкварт…
Дом 3 спальни в San Javier, Испания
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 1
€ 339,900
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом общей площадью 94…
Дом 3 спальни в San Javier, Испания
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м² Количество этажей 1
€ 303,900
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом площадью 84 кв. м…
Дом 4 спальни в San Javier, Испания
Дом 4 спальни
San Javier, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный двухэтажный дом общей…
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат 194 м²
€ 455,000
Вилла находится в Лос-Алькасарес. Эта замечательная вилла построена в соответствии со станда…
Вилла 4 спальни в San Javier, Испания
Вилла 4 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат 130 м²
€ 550,000
Роскошная вилла с частным бассейном и парковочным местом на участке. Вилла имеет террасу на …
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 325,000
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 256,800
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 125 м²
€ 247,000
Виллы-близнецы в Сан-Хавьер, Коста-Калида, Мурсия Комплекс состоит из 8 домов-близнецов, с ч…
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 132 м²
€ 385,000
Detached villas in Roda, Murcia, Costa Calida Each house has 3 bedrooms and 2 bathrooms, wit…
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат 220 м²
€ 469,000
НОВЫЙ ДОМ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новый комплекс таунхаусов с частными бассейнами, расположе…
Таунхаус 3 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 289,500
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 465 м²
€ 780,000
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ ПИЕРОМ~ ~ Эта красивая роскошная вилла на полуострове Ла-Манга (Ме…
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 145 м²
€ 445,000
ГОЛЬФ ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ~ ~ Расположен в урбанизации вилл в Рода Гольф в закрытом комплек…
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 236,800
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
4 ванных комнат 143 м²
€ 465,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый комплекс отдельно стоящих вилл в Сантьяго-де-ла…
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 145 м²
€ 445,000
ГОЛЬФ ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ~ ~ Расположен в урбанизации вилл в Рода Гольф в закрытом комплек…
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 465 м²
€ 780,000
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ ПИЕРОМ~ ~ Эта красивая роскошная вилла на полуострове Ла-Манга (Ме…
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 236,800
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
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