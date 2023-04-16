Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Мурсия
  4. Region of Murcia
  5. San Javier
  6. Дуплексы

Купить дуплекс с видом на море в San Javier, Испания

Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус 3 спальнив Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат 137 м²
€ 285,571
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 100 м² 4 Этаж
€ 199,000
Представляем вашему вниманию квартиру с превосходным видом на море, который подарит неиссяка…
Квартира 4 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 156 м²
€ 536,000
Пентхаус 5 спаленв Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Пентхаус 5 спален
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
365 м²
€ 856,508
Потрясающий пентхаус на первой линии пляжа в Санта-Крус-де-Тенерифе, расположенный в живопи…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 132 м² 4/8 Этаж
€ 380,000
Предлагаем вашему вниманию прекрасные апартаменты, которые расположены на первой линии пляжа…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 85 м² 3 Этаж
€ 158,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 3 этаже. Общая п…
Дом 3 спальнив Испания, Испания
Дом 3 спальни
Испания, Испания
150 м²
€ 654,059
Современные гольф-виллы на первой линии в Пилар-де-ла-Орадада.Состоят из 3 спален, 4 ванных…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 511,701
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ФИНЕСТРАТЕ~ ~ Новый комплекс из 9 вилл в Финестрате, в Сьерра-Кортина - одной …
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 132 м²
€ 490,799
Отдельный дом в Finestrat. Виллы в Финестрат. Они состоят из 3 спален и 3 ванных комнат, гос…
Вилла 4 спальнив Xabia Javea, Испания
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат 235 м² Количество этажей 2
€ 750,000
Отличный дом в средиземноморском стиле, ориентированный на южную сторону в тихом районе с пр…
Таунхаус 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 227 м²
€ 312,343
Великолепный таунхаус в стиле Ибицы, расположенный в одном из самых тихих районов Плайя-де-А…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 285,000
Здесь вас ждет красивая зеленая территория с интересным бассейном и детской площадкой. Для в…
Realting.com
Перейти