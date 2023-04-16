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Купить квартиру с видом на море в San Javier, Испания

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15 объектов найдено
Квартира 3 спальнив San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат 151 м²
€ 445,000
Виллы-близнецы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида 4 просторных дома с двумя односпальным…
Квартира 3 спальнив San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 4/4 Этаж
€ 258,000
Новые апартаменты в San JavierСовременная квартира площадью 136 кв. м. расположена на четвер…
Квартира 3 спальнив San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² Количество этажей 4
€ 242,000
Новые апартаменты с видом на море в San JavierСовременная квартира площадью 136 кв. м. распо…
Квартира 2 спальнив San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 82 м² 2/4 Этаж
€ 206,000
Новые апартаменты в San JavierСовременная квартира площадью 82 кв. м. расположена на нижнем …
Квартира 2 спальнив San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 4
€ 215,000
Новые апартаменты с видом на море в San JavierСовременная квартира площадью 94 кв. м. распо…
Квартира 3 спальнив San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 247,000
Residential in Santiago de la Ribera, Murcia, Costa Cálida.&nbsp; Composed of 24 apartme…
Квартира 3 спальнив San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 216,000
Жилой в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия, Коста-Калида. Состоит из 24 квартир с спальнями 3, ва…
Квартира 3 спальнив San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 103 м²
€ 200,040
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
Квартира 2 спальнив San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 179,430
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
Квартира 2 спальнив San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 175,662
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
Квартира 2 спальнив San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 173,214
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
Квартира 2 спальнив San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² Количество этажей 4
€ 179,000
Предлагаем новую квартира с видом на море в Лос-Алькасарес.Побережье Лос-Алькасареса находит…
Квартира 2 спальнив San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 78 м²
€ 193,700
Puerto Marina is located in the heart of the Mar Menor. It is situated in a typicallly Medit…
Квартира 2 спальнив San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 198,290
Квартира в Лос Алькасарес, Коста Бланка. Лос-Алькасарес - прекрасное туристическое место с с…
Квартира 2 спальнив San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 168,000
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
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