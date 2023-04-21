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Квартиры в San Javier, Испания
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47 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 242,000
Пентхаус на продажу в Ла Манге, площадью 150 м2, с тремя спальнями и двумя ванными комнатами…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
71 м²
€ 195,000
Просторная и светлая квартира, расположенная на 1-й линии, с фронтальным видом на море. Он р…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 166,176
Эта урбанизация расположена в самой большой зоне расширения Ла-Манги, рядом с новым спа-отел…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 240,000
Жилой комплекс, расположенный в Лос-Нарехосе, привилегированном анклаве Коста-Калида, которы…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 206,000
Жилой комплекс, расположенный в Лос-Нарехосе, привилегированном анклаве Коста-Калида, которы…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 221,000
Жилой комплекс, расположенный в Лос-Нарехосе, привилегированном анклаве Коста-Калида, которы…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 265,000
Жилой комплекс, расположенный в Лос-Нарехосе, привилегированном анклаве Коста-Калида, которы…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат
151 м²
€ 445,000
Виллы-близнецы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида 4 просторных дома с двумя односпальным…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
Количество этажей 1
€ 99,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
78 м²
€ 198,290
Квартира в Лос-Алькасарес с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, кухней, открытой для гостиной,…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
79 м²
€ 159,000
Красивые апартаменты в средиземноморском стиле, состоящие из двух спален, двух ванных комнат…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
141 м²
€ 240,000
Новый жилой комплекс 87 современных и просторных квартир, с 3 зданиями, большой зеленой терр…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
1 ванных комнат
65 м²
€ 170,000
КВАРТИРА В MAR MENOR~ ~ Квартира расположена в 2 минутах ходьбы от пляжа и набережной Мар Ме…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
81 м²
€ 239,950
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
81 м²
€ 285,950
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
81 м²
€ 239,950
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
1 ванных комнат
65 м²
€ 170,000
КВАРТИРА В MAR MENOR~ ~ Квартира расположена в 2 минутах ходьбы от пляжа и набережной Мар Ме…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
81 м²
€ 285,950
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
81 м²
€ 239,950
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
1 ванных комнат
65 м²
€ 170,000
КВАРТИРА В MAR MENOR~ ~ Квартира расположена в 2 минутах ходьбы от пляжа и набережной Мар Ме…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
81 м²
€ 285,950
НОВЫЕ КВАРТИРЫ-БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс красивых современных…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
101 м²
€ 214,000
В частном комплексе будет 87 современных и просторных квартир, 3 жилых корпуса, большая зеле…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 151,000
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГА Эта урбанизация расположена в районе с самой бо…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
91 м²
€ 168,000
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГЕ Эта урбанизация расположена в самой большой …
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
102 м²
€ 190,000
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГЕ Эта урбанизация расположена в самой большой …
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
4/4 Этаж
€ 258,000
Новые апартаменты в San JavierСовременная квартира площадью 136 кв. м. расположена на четвер…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
82 м²
2/4 Этаж
€ 206,000
Новые апартаменты в San JavierСовременная квартира площадью 82 кв. м. расположена на нижнем …
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
Количество этажей 4
€ 242,000
Новые апартаменты с видом на море в San JavierСовременная квартира площадью 136 кв. м. распо…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
Количество этажей 4
€ 215,000
Новые апартаменты с видом на море в San JavierСовременная квартира площадью 94 кв. м. распо…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 166,176
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГЕ Эта урбанизация расположена в самой большой …
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