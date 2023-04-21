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Испания
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Region of Murcia
San Javier
Жильё в San Javier, Испания
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124 объекта найдено
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Бунгало 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
68 м²
€ 235,000
Современный жилой дом, расположенный в Сан-Блас, Сантьяго-де-ла-Рибера. Он получил свое назв…
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 256,800
Senda de los Flamencos — это жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном эт…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 242,000
Пентхаус на продажу в Ла Манге, площадью 150 м2, с тремя спальнями и двумя ванными комнатами…
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 231,695
Этот жилой комплекс расположен в 14 км от Ла-Манги на уникальном участке, на первом канале Э…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
71 м²
€ 195,000
Просторная и светлая квартира, расположенная на 1-й линии, с фронтальным видом на море. Он р…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 166,176
Эта урбанизация расположена в самой большой зоне расширения Ла-Манги, рядом с новым спа-отел…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 240,000
Жилой комплекс, расположенный в Лос-Нарехосе, привилегированном анклаве Коста-Калида, которы…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 325,000
Жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном этаже, расположенный в Сан-Хавьере, Мурси…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 206,000
Жилой комплекс, расположенный в Лос-Нарехосе, привилегированном анклаве Коста-Калида, которы…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
126 м²
€ 247,000
Комплекс представляет собой жилой комплекс, состоящий всего из 8 двухквартирных домов с 3 сп…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 264,000
Комплекс в новом жилом районе, состоящем всего из 12 двухквартирных домов на одном этаже, ра…
Бунгало 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
94 м²
€ 312,000
Современный жилой дом, расположенный в Сан-Блас, Сантьяго-де-ла-Рибера. В домах 3 спальни с …
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 265,000
Жилой комплекс, расположенный в Лос-Нарехосе, привилегированном анклаве Коста-Калида, которы…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 221,000
Жилой комплекс, расположенный в Лос-Нарехосе, привилегированном анклаве Коста-Калида, которы…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
114 м²
€ 539,900
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
142 м²
€ 689,900
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 519,900
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 359,900
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат
151 м²
€ 445,000
Виллы-близнецы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида 4 просторных дома с двумя односпальным…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
€ 333,900
Виллы, построенные побратимом Рода Гольф, Мурсия, Коста Калида Жилой комплекс из 5 двухкварт…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
Количество этажей 1
€ 99,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
78 м²
€ 198,290
Квартира в Лос-Алькасарес с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, кухней, открытой для гостиной,…
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
Количество этажей 1
€ 339,900
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом общей площадью 94…
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
Количество этажей 1
€ 303,900
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом площадью 84 кв. м…
Дом 4 спальни
San Javier, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный двухэтажный дом общей…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
79 м²
€ 159,000
Красивые апартаменты в средиземноморском стиле, состоящие из двух спален, двух ванных комнат…
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат
194 м²
€ 455,000
Вилла находится в Лос-Алькасарес. Эта замечательная вилла построена в соответствии со станда…
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
141 м²
€ 240,000
Новый жилой комплекс 87 современных и просторных квартир, с 3 зданиями, большой зеленой терр…
Вилла 4 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат
130 м²
€ 550,000
Роскошная вилла с частным бассейном и парковочным местом на участке. Вилла имеет террасу на …
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 325,000
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
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