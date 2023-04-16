Купить недвижимость с видом на море в San Fulgencio, Испания

Дом 3 спальни San Fulgencio, Испания 4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 1/1 Этаж

€ 429,900

Новая вилла в современном стиле в Сан Фульхенсио от застройщика.Вилла площадью 101 кв. м., и…