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Купить недвижимость с видом на горы в Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания

1 объект найдено
Дом 5 спаленв Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания
Дом 5 спален
Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания
3 ванных комнат 210 м²
€ 395,000
Уютная вилла расположена на северном побережье Тенерифе в рыбацкой деревушке Jover, в районе…

Параметры недвижимости в Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания

с видом на море
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