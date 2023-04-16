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Купить вилла в Safor, Испания

Gandia
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Oliva
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8 объектов найдено
Вилла 2 спальнив Oliva, Испания
Вилла 2 спальни
Oliva, Испания
1 ванных комнат 282 м²
€ 165,000
Продается дом с земельным участком в Оливе. Сельхоз земля. Есть основной дом, голубятня, гар…
Вилла 3 спальнив Oliva, Испания
Вилла 3 спальни
Oliva, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 522,000
Таунхаусы в Oliva Nova Golf, Коста Бланка. Жилой комплекс, состоящий из 10 двух - этажных по…
Вилла 6 спаленв Gandia, Испания
Вилла 6 спален
Gandia, Испания
5 ванных комнат 751 м²
€ 875,000
В городской урбанизации рядом с центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся ш…
Вилла 5 спаленв la Font d en Carros, Испания
Вилла 5 спален
la Font d en Carros, Испания
4 ванных комнат 471 м²
€ 270,000
В урбанизации города La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz продается дом с рестораном, всего…
Вилла 3 спальнив Gandia, Испания
Вилла 3 спальни
Gandia, Испания
3 ванных комнат 215 м²
€ 294,700
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
Вилла 5 спаленв Ador, Испания
Вилла 5 спален
Ador, Испания
5 ванных комнат 292 м²
€ 535,000
Красивая вилла с панорамными видоми на горы и море расположена в урбанизации Адор (10 км от …
Вилла 4 спальнив Gandia, Испания
Вилла 4 спальни
Gandia, Испания
4 ванных комнат 200 м²
€ 390,000
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
Вилла 4 спальнив Xeraco, Испания
Вилла 4 спальни
Xeraco, Испания
2 ванных комнат 149 м²
€ 414,750
На первой линии пляжа Шерако продаётся полностью отремонтированный дом. Заходи и живи!!! Иде…

Параметры недвижимости в Safor, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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