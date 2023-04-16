Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Таунхаусы

Купить таунхаус в Safor, Испания

Gandia
3
Таунхаус В архив
Очистить
4 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив la Font d en Carros, Испания
Таунхаус 4 спальни
la Font d en Carros, Испания
2 ванных комнат 134 м²
€ 100,000
В La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz продается таунхаус, всего в 10 минутах от пляжа. …
Таунхаус 2 спальнив Gandia, Испания
Таунхаус 2 спальни
Gandia, Испания
1 ванных комнат 67 м²
€ 100,000
Дом с живописным двориком в Xeresa. Он находится в очень зеленом и очень тихом районе Xeresa…
Таунхаус 5 спаленв Gandia, Испания
Таунхаус 5 спален
Gandia, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 85,000
В Гандии продаётся городской дом. &nbsp;Требуется закончить ремонт. Площадь дома 164 …
Таунхаус 5 спаленв Gandia, Испания
Таунхаус 5 спален
Gandia, Испания
3 ванных комнат 511 м²
€ 588,000
Район Бенирредра в Гандии. Тихий спокойный квартал, угловой трехэтажный дом, с гаражом. Идеа…

Параметры недвижимости в Safor, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти