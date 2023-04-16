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Купить квартиру с видом на море в Safor, Испания

Oliva
12
Gandia
6
Квартира В архив
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16 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Gandia, Испания
Квартира 3 спальни
Gandia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 3/3 Этаж
€ 395,000
Представляем вам квартиру в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa, Валенси…
Квартира 2 спальнив Gandia, Испания
Квартира 2 спальни
Gandia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м² 1/3 Этаж
€ 172,000
Современная квартира в новом закрытом комплексе от застройщика в город Хереса.Квартира на ни…
Квартира 3 спальнив Gandia, Испания
Квартира 3 спальни
Gandia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 2/3 Этаж
€ 278,000
Апартаменты в новом красивом зеленом комплексе Xeresa del Monte Resort.Жилой комплекс находи…
Квартира 3 спальнив Gandia, Испания
Квартира 3 спальни
Gandia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 3/3 Этаж
€ 395,000
Представляем вам апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa, Вале…
Квартира 2 спальнив Gandia, Испания
Квартира 2 спальни
Gandia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 64 м² 1/3 Этаж
€ 176,000
Квартира в новом красивом зеленом комплексе Xeresa del Monte Resort.Жилой комплекс находится…
Квартира 1 спальняв Gandia, Испания
Квартира 1 спальня
Gandia, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/3 Этаж
€ 166,000
Современная квартира в новом закрытом комплексе от застройщика в город Хереса.Квартира на ни…
Квартира 2 спальнив Xeraco, Испания
Квартира 2 спальни
Xeraco, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 169,000
( Указанная цена всегда указывается в Испании без НДС. Налог на добавленную стоимость состав…
Квартира 3 спальнив Oliva, Испания
Квартира 3 спальни
Oliva, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 350,900
Апартаменты в Oliva Nova Golf, Коста Бланка. Гораздо больше, чем дом у моря. Дома с двумя ил…
Квартира 3 спальнив Oliva, Испания
Квартира 3 спальни
Oliva, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 825,000
Exclusive residential in Oliva Nova Golf, Valencia A home where you can enjoy an infinity of…
Квартира 2 спальнив Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
2 ванных комнат 155 м²
€ 715,000
Exclusive residential in Oliva Nova Golf, Valencia A home where you can enjoy an infinity of…
Квартира 2 спальнив Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
2 ванных комнат 109 м²
€ 362,725
Exclusive residential in Oliva Nova Golf, Valencia A home where you can enjoy an infinity of…
Квартира 4 спальнив Oliva, Испания
Квартира 4 спальни
Oliva, Испания
4 ванных комнат 280 м²
€ 1,906,187
Апартаменты в Оливе, Валенсии, Коста Бланке. Жилой, где у вас будет ВСЕ. Из этого жилого дом…
Квартира 2 спальнив Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 444,446
Апартаменты в Оливе, Валенсии, Коста Бланке. Жилой, где у вас будет ВСЕ. Из этого жилого дом…
Квартира 2 спальнив Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 298,000
Новая квартира в Олива Нова.Современный жилой комплекс расположен на первой линии моря, неда…
Квартира 2 спальнив Xeraco, Испания
Квартира 2 спальни
Xeraco, Испания
2 ванных комнат 65 м²
€ 172,000
Апартаменты со спальней 1 в Гандии, Валенсия. Отличное соотношение цены и качества. Площадь …
Квартира 3 спальнив Xeraco, Испания
Квартира 3 спальни
Xeraco, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 233,000
3 квартира в Гандии, Валенсия. Жилая Ксереса-дель-Монте состоит из квартир и вилл с видом на…

Параметры недвижимости в Safor, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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