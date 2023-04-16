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Купить недвижимость в Safor, Испания

Oliva
14
Gandia
12
33 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Gandia, Испания
Квартира 3 спальни
Gandia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 3/3 Этаж
€ 395,000
Представляем вам апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa, Вале…
Квартира 3 спальнив Gandia, Испания
Квартира 3 спальни
Gandia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 2/3 Этаж
€ 278,000
Апартаменты в новом красивом зеленом комплексе Xeresa del Monte Resort.Жилой комплекс находи…
Квартира 2 спальнив Gandia, Испания
Квартира 2 спальни
Gandia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м² 1/3 Этаж
€ 172,000
Современная квартира в новом закрытом комплексе от застройщика в город Хереса.Квартира на ни…
Квартира 3 спальнив Gandia, Испания
Квартира 3 спальни
Gandia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 3/3 Этаж
€ 395,000
Представляем вам квартиру в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa, Валенси…
Квартира 2 спальнив Gandia, Испания
Квартира 2 спальни
Gandia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 64 м² 1/3 Этаж
€ 176,000
Квартира в новом красивом зеленом комплексе Xeresa del Monte Resort.Жилой комплекс находится…
Квартира 1 спальняв Gandia, Испания
Квартира 1 спальня
Gandia, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/3 Этаж
€ 166,000
Современная квартира в новом закрытом комплексе от застройщика в город Хереса.Квартира на ни…
Таунхаус 4 спальнив la Font d en Carros, Испания
Таунхаус 4 спальни
la Font d en Carros, Испания
2 ванных комнат 134 м²
€ 100,000
В La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz продается таунхаус, всего в 10 минутах от пляжа. …
Таунхаус 2 спальнив Gandia, Испания
Таунхаус 2 спальни
Gandia, Испания
1 ванных комнат 67 м²
€ 100,000
Дом с живописным двориком в Xeresa. Он находится в очень зеленом и очень тихом районе Xeresa…
Вилла 2 спальнив Oliva, Испания
Вилла 2 спальни
Oliva, Испания
1 ванных комнат 282 м²
€ 165,000
Продается дом с земельным участком в Оливе. Сельхоз земля. Есть основной дом, голубятня, гар…
Квартира 2 спальнив Xeraco, Испания
Квартира 2 спальни
Xeraco, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 169,000
( Указанная цена всегда указывается в Испании без НДС. Налог на добавленную стоимость состав…
Квартира 3 спальнив Oliva, Испания
Квартира 3 спальни
Oliva, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 350,900
Апартаменты в Oliva Nova Golf, Коста Бланка. Гораздо больше, чем дом у моря. Дома с двумя ил…
Вилла 3 спальнив Oliva, Испания
Вилла 3 спальни
Oliva, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 522,000
Таунхаусы в Oliva Nova Golf, Коста Бланка. Жилой комплекс, состоящий из 10 двух - этажных по…
Квартира 3 спальнив Oliva, Испания
Квартира 3 спальни
Oliva, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 825,000
Exclusive residential in Oliva Nova Golf, Valencia A home where you can enjoy an infinity of…
Квартира 2 спальнив Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
2 ванных комнат 155 м²
€ 715,000
Exclusive residential in Oliva Nova Golf, Valencia A home where you can enjoy an infinity of…
Квартира 2 спальнив Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
2 ванных комнат 109 м²
€ 362,725
Exclusive residential in Oliva Nova Golf, Valencia A home where you can enjoy an infinity of…
Квартира 4 спальнив Oliva, Испания
Квартира 4 спальни
Oliva, Испания
4 ванных комнат 280 м²
€ 1,906,187
Апартаменты в Оливе, Валенсии, Коста Бланке. Жилой, где у вас будет ВСЕ. Из этого жилого дом…
Квартира 2 спальнив Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 444,446
Апартаменты в Оливе, Валенсии, Коста Бланке. Жилой, где у вас будет ВСЕ. Из этого жилого дом…
Вилла 6 спаленв Gandia, Испания
Вилла 6 спален
Gandia, Испания
5 ванных комнат 751 м²
€ 875,000
В городской урбанизации рядом с центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся ш…
Таунхаус 5 спаленв Gandia, Испания
Таунхаус 5 спален
Gandia, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 85,000
В Гандии продаётся городской дом. &nbsp;Требуется закончить ремонт. Площадь дома 164 …
Вилла 5 спаленв la Font d en Carros, Испания
Вилла 5 спален
la Font d en Carros, Испания
4 ванных комнат 471 м²
€ 270,000
В урбанизации города La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz продается дом с рестораном, всего…
Вилла 3 спальнив Gandia, Испания
Вилла 3 спальни
Gandia, Испания
3 ванных комнат 215 м²
€ 294,700
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
Таунхаус 5 спаленв Gandia, Испания
Таунхаус 5 спален
Gandia, Испания
3 ванных комнат 511 м²
€ 588,000
Район Бенирредра в Гандии. Тихий спокойный квартал, угловой трехэтажный дом, с гаражом. Идеа…
Квартира 2 спальнив Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 298,000
Новая квартира в Олива Нова.Современный жилой комплекс расположен на первой линии моря, неда…
Вилла 5 спаленв Ador, Испания
Вилла 5 спален
Ador, Испания
5 ванных комнат 292 м²
€ 535,000
Красивая вилла с панорамными видоми на горы и море расположена в урбанизации Адор (10 км от …
Вилла 4 спальнив Gandia, Испания
Вилла 4 спальни
Gandia, Испания
4 ванных комнат 200 м²
€ 390,000
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
Вилла 4 спальнив Xeraco, Испания
Вилла 4 спальни
Xeraco, Испания
2 ванных комнат 149 м²
€ 414,750
На первой линии пляжа Шерако продаётся полностью отремонтированный дом. Заходи и живи!!! Иде…
Квартира 2 спальнив Xeraco, Испания
Квартира 2 спальни
Xeraco, Испания
2 ванных комнат 65 м²
€ 172,000
Апартаменты со спальней 1 в Гандии, Валенсия. Отличное соотношение цены и качества. Площадь …
Квартира 3 спальнив Xeraco, Испания
Квартира 3 спальни
Xeraco, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 233,000
3 квартира в Гандии, Валенсия. Жилая Ксереса-дель-Монте состоит из квартир и вилл с видом на…
Квартира 3 спальнив Oliva, Испания
Квартира 3 спальни
Oliva, Испания
2 ванных комнат 272 м² 2/4 Этаж
€ 461,044
Превосходный жилой комплекс в престижном районе города Дения.Находится эта урбанизация в нес…
Квартира 2 спальнив Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
2 ванных комнат 158 м² 2/4 Этаж
€ 322,838
Превосходный жилой комплекс в престижном районе города Дения.Находится эта урбанизация в нес…

Параметры недвижимости в Safor, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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