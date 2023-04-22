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Жильё в Roses, Испания

4 объекта найдено
Дом 2 спальни в Roses, Испания
Дом 2 спальни
Roses, Испания
170 м²
€ 1,200,000
Средиземноморская вилла 2000 года постройки с панорамным видом на город и горы. Дом состоит …
Вилла 5 спален в Roses, Испания
Вилла 5 спален
Roses, Испания
410 м²
€ 495,000
Роскошная вилла расположена в Росасе, Испания. На вилле площадью 410 кв.м 5 спален, 5 ванных…
Квартира 2 спальни в Roses, Испания
Квартира 2 спальни
Roses, Испания
60 м²
€ 399,000
Прекрасная квартира расположена в Росасе, Испания. В квартире площадью 60 кв.м 2 спальни, 1 …
Квартира 3 спальни в Roses, Испания
Квартира 3 спальни
Roses, Испания
81 м²
€ 309,000
Красивый апартамент с видом на море расположен в центре Росаса, Испания. В квартире площадью…
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