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Купить вилла с видом на море в Rojales, Испания

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6 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 302 м²
€ 804,900
Вилла в Рохалесе, Коста Бланка, Аликанте Вилла с независимым участком, с 3 спальнями и 2 ван…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 112 м²
€ 259,900
Отдельный дом в городе Montesinos. НОВЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ДОМА С УЧАСТКАМИ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Отдельны…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 439,000
Off plan villa in La Herrada, Alicante, Costa Blanca Different types of plane to choose from…
Вилла 5 спаленв Rojales, Испания
Вилла 5 спален
Rojales, Испания
5 ванных комнат 675 м²
€ 2,250,000
Роскошная вилла в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка. Уникальные и устойчивые виллы жилой Ocea…
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат 250 м²
€ 1,150,000
Роскошная вилла в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка. Уникальные и устойчивые виллы Oceanic жи…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 109 м²
€ 514,900
Вилла в Сьюдад-Кесаде, Рохалес, Аликанте, Коста-Бланка.¡Ключ готов! Площадь 101 м2. Близко к…
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