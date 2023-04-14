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Купить недвижимость с видом на море в Rojales, Испания

56 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м²
€ 281,000
В продаже новая квартира в комплексе закрытого типа с красивыми зелеными зонами, коммунальны…
Квартира 2 спальнив Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м²
€ 275,000
В продаже пентхаус в комплексе закрытого типа с красивыми зелеными зонами, коммунальным басс…
Квартира 2 спальнив Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м²
€ 316,500
В продаже новая квартира в комплексе закрытого типа с красивыми зелеными зонами, коммунальны…
Квартира 3 спальнив Rojales, Испания
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м² 2/2 Этаж
€ 389,000
В продаже новая квартира в Сьюдад Кесада.Находятся в комплексе закрытого типа с красивыми зе…
Квартира 3 спальнив Rojales, Испания
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м² 1/2 Этаж
€ 365,000
В продаже новая квартира в Сьюдад Кесада.Находятся в комплексе закрытого типа с красивыми зе…
Таунхаус 3 спальнив Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м² Количество этажей 2
€ 481,000
В продаже таунхаус в закрытом комплексе с красивыми зелеными зонами, коммунальным бассейном …
Квартира 2 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 82 м² Количество этажей 1
€ 325,000
Предлагаем бунгало нижнего этажа в шикарном комплексе в городе Сьюдад Кесада.Квартира общей …
Дом 3 спальнив Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 245 м²
€ 595,000
В продаже 6 домов с эксклюзивным дизайном - функциональные, просторные и светлые виллы, расп…
Дом 3 спальнив Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 162 м² Количество этажей 2
€ 350,000
Практически новая современная вилла площадью 162 м2 с тремя спальнями, двумя ванными комната…
Дом 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 237 м² Количество этажей 2
€ 399,000
Потрясающая современная вилла площадью 237 м2 с тремя спальнями, двумя ванными комнатами в г…
Дом 3 спальнив Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 664,900
Сьюдад-Кесада - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, здесь оч…
Дом 3 спальнив Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м² Количество этажей 1
€ 694,900
Новая шикарная вилла в городе Ciudad Quesada.Предлагаем виллу в один этаж площадью 160 кв.м…
Дом 4 спальнив Rojales, Испания
Дом 4 спальни
Rojales, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 306 м² Количество этажей 3
€ 670,000
Сьюдад-Кесада-Рохалес - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, …
Дом 4 спальнив Rojales, Испания
Дом 4 спальни
Rojales, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 307 м² Количество этажей 3
€ 560,000
Сьюдад-Кесада-Рохалес - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, …
Дом 4 спальнив Rojales, Испания
Дом 4 спальни
Rojales, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 330 м² Количество этажей 3
€ 615,000
Сьюдад-Кесада-Рохалес - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, …
Квартира 2 спальнив Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 209 м²
€ 449,000
Новые объекты в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Юг. Уникальные и устойчивые свойства «Ocean…
Квартира 2 спальнив Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 292 м²
€ 1,250,000
Новые объекты в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Юг. Уникальные и устойчивые свойства «Ocean…
Дом 3 спальнив Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 741,950
В продаже современная вилла в элитном районе Ciudad Quesada.Двухэтажная вилла площадью 160 к…
Дом 3 спальнив Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 379,000
В продаже современная элитная вилла в районе Ciudad QuesadaДвухэтажная вилла с изысканным ди…
Дом 3 спальнив Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 475,000
В продаже современная вилла с бассейном в городе Сьюдад Кесада.Вилла состоит из трех спален,…
Дом 5 спаленв Rojales, Испания
Дом 5 спален
Rojales, Испания
6 Количество комнат 6 ванных комнат 675 м² Количество этажей 3
€ 2,250,000
В продаже виллу класса люкс в жилом комплексе премиального класса Residencial Oceanic в гор…
Дом 3 спальнив Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 1,150,000
В продаже виллу класса люкс в жилом комплексе премиального класса Residencial Oceanic в горо…
Дом 3 спальнив Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 278 м² Количество этажей 2
€ 610,000
Представляем Вам новую двухэтажную виллу от застройщика в городе Сьюдад-Кесада в комплексе S…
Дом 3 спальнив Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 278 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Сьюдад-Кесада - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, здесь оч…
Дом 3 спальнив Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 302 м² Количество этажей 2
€ 639,900
Предлагаем вам виллу, расположенную в элитном комплексе в городе Сьюдад Кесада.Двухэтажная в…
Бунгало 2 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 2/2 Этаж
€ 449,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Бунгало 3 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 292 м² Количество этажей 2
€ 1,250,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Бунгало 3 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 369,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Б…
Бунгало 2 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 209 м² 1/2 Этаж
€ 449,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Бунгало 3 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 292 м² 1/2 Этаж
€ 950,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
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