Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Вега-Баха-дель-Сегура
  6. Rojales
  7. Пентхаусы

Купить пентхаус с видом на море в Rojales, Испания

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 7 спаленв Хавея, Испания
Вилла 7 спален
Хавея, Испания
6 ванных комнат 424 м² Количество этажей 3
€ 719,211
Предлагаем вашему вниманию дом, который находится в двух шагах от Средиземного моря.Вилла по…
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 2/3 Этаж
€ 253,741
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
156 м²
€ 1,229,725
Новый жилой комплекс,в 200 метрах от пляжа Poniente в Бенидорме.Комплекс состоит из 256 апа…
Квартира 3 спальнив Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Квартира 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 ванных комнат 124 м²
€ 289,918
Вилла 3 спальнив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 405,145
СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ВИЛЛА РЕЛАКС, ГОЛЬФ И МОРЕ~ ~ Вилла в современном стиле расположена в тихо…
Квартира 2 спальнив Xeraco, Испания
Квартира 2 спальни
Xeraco, Испания
2 ванных комнат 65 м²
€ 172,000
Апартаменты со спальней 1 в Гандии, Валенсия. Отличное соотношение цены и качества. Площадь …
Квартира 3 спальнив Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат 130 м² 2/2 Этаж
€ 182,000
Современное бунгало в одном из самых живописных и спокойных уголков Испании.Недвижимость вкл…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 176,410
Квартиры в новостройке в 300 метрах от набережной в центре города. Строящиеся роскошные апар…
Квартира 2 спальнив el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 150,000
Отличный дуплекс расположен в жилом комплексе с прекрасным бассейном и ухоженными зелеными з…
Вилла 5 спаленв Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
6 ванных комнат 592 м² Количество этажей 3
€ 1,944,600
Предлагаем вашему вниманию шикарную виллу в Кальпе.Эта трехэтажная собственность состоит из …
Шале 4 спальнив Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 4 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
4 ванных комнат 166 м²
€ 614,097
Вилла 4 спальнив Xabia Javea, Испания
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат 410 м² Количество этажей 1
€ 720,000
Предлагается недвижимость, в современном стиле, которая расположена на побережье Коста Бланк…
Realting.com
Перейти