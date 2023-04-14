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Купить недвижимость с видом на горы в Rojales, Испания

4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат 67 м²
€ 209,900
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В LO CRISPIN Роскошные недавно построенные современные апартаменты расположен…
Пентхаус 2 спальнив Rojales, Испания
Пентхаус 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат 146 м²
€ 187,000
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
Квартира 2 спальнив Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат 146 м²
€ 215,000
Дома расположены на поле для гольфа "LA MARQUESA" в Сьюдад-Кесада, недалеко от пляжей Гуарда…
Квартира 3 спальнив Rojales, Испания
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 449,000
Дома разделены на апартаменты на первом этаже с садом или на верхнем этаже с солярием, что п…
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