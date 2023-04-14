Купить дом с бассейном в Rojales, Испания

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11 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Rojales, Испания
245 м²
€ 499,000
Виллы расположены в жилом комплексе, расположенном в Сьюдад-Кесада. Все необходимые услуги …
Дом 3 спальни
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
224 м²
€ 359,000
Виллы расположены в жилом комплексе, расположенном в Сьюдад-Кесада. Все необходимые услуги …
Дом 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
141 м²
€ 380,000
Это отдельная вилла в современном стиле, расположенная в урбанизации Донья Пепа, Сьюдад Кес…
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
307 м²
€ 359,000
Виллы расположены в жилом комплексе расположенном на въезде в уютный город Сьюдад Кесада, в…
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
114 м²
€ 414,000
Вилла, отличающаяся своим колониальным средиземноморским стилем, 3 спальни и возможность сд…
Дом 3 спальни
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
160 м²
€ 573,000
Роскошные Виллы в КесадеПроект состоит из 4-х различных моделей вилл, которые предлагают лу…
Дом 3 спальни
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
314 м²
€ 579,100
Вилла отличается своим средиземноморским стилем, который так популярен в наших краях. В нем…
Дом 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
113 м²
€ 354,900
Виллы расположены в Ла Еррада, в тихой урбанизации. Рядом находится торговый центр со всеми…
Вилла 4 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат
306 м²
€ 560,000
Роскошные виллы в Рохалесе, Коста Бланка, Аликанте 3 дома с спальнями, 3 ванные комнаты и го…
Дом 13 комнат
Rojales, Испания
13 Количество комнат
€ 875,000
На продажу предлагается роскошная вилла с огромной площадью и территррией расположенная в …
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
185 м²
Количество этажей 1
€ 485,000
Продаются виллы на престижном гольф-курорте, входящий в первую сотню гольф полей Европы. До…
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