Купить дом с видом на море в Rojales, Испания

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44 объекта найдено
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Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
147 м²
Количество этажей 2
€ 481,000
В продаже таунхаус в закрытом комплексе с красивыми зелеными зонами, коммунальным бассейном …
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
245 м²
€ 595,000
В продаже 6 домов с эксклюзивным дизайном - функциональные, просторные и светлые виллы, расп…
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
162 м²
Количество этажей 2
€ 350,000
Практически новая современная вилла площадью 162 м2 с тремя спальнями, двумя ванными комната…
Дом 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
237 м²
Количество этажей 2
€ 399,000
Потрясающая современная вилла площадью 237 м2 с тремя спальнями, двумя ванными комнатами в г…
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 1
€ 664,900
Сьюдад-Кесада - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, здесь оч…
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 1
€ 694,900
Новая шикарная вилла в городе Ciudad Quesada.Предлагаем виллу в один этаж площадью 160 кв.м…
Дом 4 спальни
Rojales, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
306 м²
Количество этажей 3
€ 670,000
Сьюдад-Кесада-Рохалес - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, …
Дом 4 спальни
Rojales, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
307 м²
Количество этажей 3
€ 560,000
Сьюдад-Кесада-Рохалес - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, …
Дом 4 спальни
Rojales, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
330 м²
Количество этажей 3
€ 615,000
Сьюдад-Кесада-Рохалес - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, …
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 2
€ 741,950
В продаже современная вилла в элитном районе Ciudad Quesada.Двухэтажная вилла площадью 160 к…
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 2
€ 379,000
В продаже современная элитная вилла в районе Ciudad QuesadaДвухэтажная вилла с изысканным ди…
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 475,000
В продаже современная вилла с бассейном в городе Сьюдад Кесада.Вилла состоит из трех спален,…
Дом 5 спален
Rojales, Испания
6 Количество комнат
6 ванных комнат
675 м²
Количество этажей 3
€ 2,250,000
В продаже виллу класса люкс в жилом комплексе премиального класса Residencial Oceanic в гор…
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 3
€ 1,150,000
В продаже виллу класса люкс в жилом комплексе премиального класса Residencial Oceanic в горо…
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
278 м²
Количество этажей 2
€ 610,000
Представляем Вам новую двухэтажную виллу от застройщика в городе Сьюдад-Кесада в комплексе S…
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
278 м²
Количество этажей 2
€ 650,000
Сьюдад-Кесада - популярный район на юге Коста Бланки. Наряду с прекрасной природой, здесь оч…
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
302 м²
Количество этажей 2
€ 639,900
Предлагаем вам виллу, расположенную в элитном комплексе в городе Сьюдад Кесада.Двухэтажная в…
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
2/2 Этаж
€ 449,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Бунгало 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
292 м²
Количество этажей 2
€ 1,250,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Бунгало 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
1/2 Этаж
€ 369,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Б…
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
209 м²
1/2 Этаж
€ 449,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Бунгало 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
292 м²
1/2 Этаж
€ 950,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Дом 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
106 м²
Количество этажей 2
€ 340,900
Вилла от застройщика с потрясающим видом на Лагуна Салида входит в жилой комплекс Alba Salin…
Дом 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
Количество этажей 1
€ 332,900
Вилла от застройщика с потрясающим видом на Лагуна Салида входит в жилой комплекс Alba Salin…
Дом 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
113 м²
Количество этажей 2
€ 415,900
Лос-Монтесинос - небольшой город вблизи Торревьехи, сочетает в себе веселую испанскую жизнь …
Дом 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
113 м²
Количество этажей 2
€ 354,900
Лос-Монтесинос - небольшой город вблизи Торревьехи, сочетает в себе веселую испанскую жизнь …
Дом 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
113 м²
Количество этажей 2
€ 354,900
Лос-Монтесинос - небольшой город вблизи Торревьехи, сочетает в себе веселую испанскую жизнь …
Дом 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
113 м²
Количество этажей 2
€ 376,900
Лос-Монтесинос - небольшой город вблизи Торревьехи, сочетает в себе веселую испанскую жизнь …
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
302 м²
€ 804,900
Вилла в Рохалесе, Коста Бланка, Аликанте Вилла с независимым участком, с 3 спальнями и 2 ван…
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 374,900
В продаже современный дом в городе в Ciudad QuesadaМы предлагаем Вам новый двухэтажный дом п…
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