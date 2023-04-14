Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Вега-Баха-дель-Сегура
  6. Rojales
  7. Бунгало

Купить бунгало с видом на море в Rojales, Испания

Бунгало В архив
Очистить
5 объектов найдено
Бунгало 2 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 2/2 Этаж
€ 449,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Бунгало 3 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 292 м² Количество этажей 2
€ 1,250,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Бунгало 3 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 369,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Б…
Бунгало 2 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 209 м² 1/2 Этаж
€ 449,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Бунгало 3 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 292 м² 1/2 Этаж
€ 950,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Realting.com
Перейти