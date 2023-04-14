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Купить квартиру с видом на море в Rojales, Испания

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12 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м²
€ 281,000
В продаже новая квартира в комплексе закрытого типа с красивыми зелеными зонами, коммунальны…
Квартира 2 спальнив Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м²
€ 275,000
В продаже пентхаус в комплексе закрытого типа с красивыми зелеными зонами, коммунальным басс…
Квартира 2 спальнив Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м²
€ 316,500
В продаже новая квартира в комплексе закрытого типа с красивыми зелеными зонами, коммунальны…
Квартира 3 спальнив Rojales, Испания
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м² 2/2 Этаж
€ 389,000
В продаже новая квартира в Сьюдад Кесада.Находятся в комплексе закрытого типа с красивыми зе…
Квартира 3 спальнив Rojales, Испания
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м² 1/2 Этаж
€ 365,000
В продаже новая квартира в Сьюдад Кесада.Находятся в комплексе закрытого типа с красивыми зе…
Квартира 2 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 82 м² Количество этажей 1
€ 325,000
Предлагаем бунгало нижнего этажа в шикарном комплексе в городе Сьюдад Кесада.Квартира общей …
Квартира 2 спальнив Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 209 м²
€ 449,000
Новые объекты в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Юг. Уникальные и устойчивые свойства «Ocean…
Квартира 2 спальнив Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 292 м²
€ 1,250,000
Новые объекты в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Юг. Уникальные и устойчивые свойства «Ocean…
Квартира 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м² 1/2 Этаж
€ 343,500
В продаже новая квартира в Сьюдад Кесада.Находятся в комплексе закрытого типа с красивыми зе…
Квартира 3 спальнив Rojales, Испания
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 332,239
Квартиры на продажу в Сьюдад Кесада, Коста Бланка. Жилой, состоящий из квартир двух высот: п…
Квартира 2 спальнив Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 369,000
Новые объекты в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Юг. Уникальные и устойчивые свойства «Ocean…
Квартира 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 333,811
Хорошая квартира на побережье Коста Бланка, Сьюдад Кесада. Gran Sol - это жилой комплекс, ра…
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