Купить квартиру с видом на море в Rojales, Испания

Квартира 3 спальни Rojales, Испания 4 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м² 2/2 Этаж

€ 389,000

В продаже новая квартира в Сьюдад Кесада.Находятся в комплексе закрытого типа с красивыми зе…