Квартира 2 спальни Sant Joan d Alacant, Испания 1 ванных комнат 62 м²

€ 230,800

Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Аликанте с 82 эксклюзивными квартирами с 2, 3 и 4 спальня…