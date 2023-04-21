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Виллы с видом на море в Мурсия, Испания

San Pedro del Pinatar
59
Los Alcazares
52
Мурсия
50
San Javier
32
Картахена
26
Torre Pacheco
18
Bajo Guadalentin
16
Alhama de Murcia
9
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39 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 194 м²
€ 425,000
Виллы на продажу в Торре Пачеко, Мурсия, Коста Калида Дома с 3 спальнями, 3 ванными комнатам…
Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 263,000
Semi-detached villas in Santiago de la Ribera, Murcia, Costa Cálida Luxury complex of 3 semi…
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 325,000
Вилла 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Вилла 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 261,500
Одиночные - семейные виллы в Рольдане, Мурсии, Коста Калиде. Роскошный комплекс односемейных…
Вилла 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 75 м²
€ 336,500
Single-family villas in Roldán, Murcia, Costa Cálida A luxury complex of single-family homes…
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат 211 м²
€ 375,000
3 эксклюзивные виллы в Лос-Алькасарес, Мурсия. Жилищный комплекс с частным бассейном, садом,…
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат 115 м²
€ 399,950
Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 220 м²
€ 469,000
Виллы в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия, Коста-Калида Дома с 3 спальнями и 3 ванными комнатами…
Вилла 3 спальни в Aguilas, Испания
Вилла 3 спальни
Aguilas, Испания
2 ванных комнат 203 м²
€ 315,000
Виллы на продажу в Агилас, Мурсия, Коста Калида. Расположенный в привилегированном месте на …
Вилла 3 спальни в Aguilas, Испания
Вилла 3 спальни
Aguilas, Испания
2 ванных комнат 203 м²
€ 305,000
Вилла 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 113 м²
€ 386,000
Виллы на продажу в Торре Пачеко, Мурсия, Коста Калида. Дома с спальнями 3, ванными комнатами…
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 297,000
Вилла 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 2 спальни
Los Alcazares, Испания
1 ванных комнат 70 м²
€ 139,950
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 225,900
Отдельный дом в Los Alcazares - Mar Menor. Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метра…
Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 109 м²
€ 315,000
Таунхаусы рядом с морем в городе Santiago de la Ribera. НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Таун…
Вилла 3 спальни в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 155 м²
€ 345,000
Отдельный дом в Mar de Cristal - Mar Menor. Отдельные виллы в Мар де Кристал (Картахена). Ег…
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат 161 м²
€ 610,000
Отдельный дом в Los Alcazares - Mar Menor. Роскошные виллы в Лос Алькасарес. Они состоят из …
Вилла 3 спальни в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 465 м²
€ 750,000
Отдельный дом в La Manga del Mar Menor. Роскошная вилла в Ла Манга де Мар Менор с частной пр…
Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 128 м²
€ 325,000
Новые виллы у моря в Сантьяго де ла Рибера. У них есть большие сады, частный бассейн и парк…
Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 103 м²
€ 271,000
Виллы в Ло-Пагане. Они состоят из 3 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кухни, террасы, сад…
Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 343,000
Новые виллы у моря в Сантьяго де ла Рибера. У них есть большие сады, частный бассейн и парк…
Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 143 м²
€ 343,000
Новые виллы у моря в Сантьяго де ла Рибера. У них есть большие сады, частный бассейн и парк…
Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 127 м²
€ 325,000
Новые виллы у моря в Сантьяго де ла Рибера. У них есть большие сады, частный бассейн и парк…
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 189,900
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
Вилла 1 спальня в Los Alcazares, Испания
Вилла 1 спальня
Los Alcazares, Испания
1 ванных комнат 58 м²
€ 109,900
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
Вилла 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 2 спальни
Los Alcazares, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 215,900
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
Вилла 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 2 спальни
Los Alcazares, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 148,900
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
Вилла 3 спальни в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 290,000
Виллы с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, недалеко от моря в Мар-де-Кристал. Рядом с услуг…
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат 167 м²
€ 369,000
Вилла в современном стиле. 3 спальни, одна из них с собственной ванной комнатой, расположен…
Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 139 м²
€ 295,000
Роскошные виллы в Сантьяго де ла Рибера. Они состоят из 3 спален и 3 ванных комнат, гостино…

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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