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Виллы с видом на горы в Мурсия (автономная область), Испания

Мурсия
61
Los Alcazares
54
San Pedro del Pinatar
52
San Javier
35
Torre Pacheco
33
Картахена
27
Bajo Guadalentin
11
Noroeste
10
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5 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Lorca, Испания
Вилла 3 спальни
Lorca, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошные Сдвоенные Виллы с Видом на Горы в Лучшем Месте Мурсии Великолепные сдвоенные виллы…
€ 336,000
Вилла 3 спальни в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Панорамным Видом на Море в Картахене на мысе Палос Картахена – муниципалит…
€ 2,400,000
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 301 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€ 476,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€ 408,000
Вилла 2 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 2 спальни
Мурсия, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€ 343,000

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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