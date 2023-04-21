Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Мурсия
  4. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в Мурсия, Испания

San Pedro del Pinatar
26
Torre Pacheco
26
San Javier
19
Los Alcazares
12
Мурсия
11
Abanilla
1
Oriental
1
Картахена
1
Таунхаус В архив
Очистить
8 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни
Los Alcazares, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 136 м² Количество этажей 2
€ 320,000
Предлагаем вам современный компактный таунхаус, расположенный в городе Лос Алкасарес, у Мар …
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² Количество этажей 2
€ 256,800
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м² 1/2 Этаж
€ 247,000
Представляем новое современный таунхаус в городе Сантьяго-де-ла-Рибера. Прекрасный курортный…
Таунхаус 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат 137 м²
€ 320,000
Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 182,000
Таунхаусы с частным садом и солнечным солярием в Сантьяго де Рибера. Они состоят из 3 спале…
Таунхаус 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни
Los Alcazares, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 250,000
Таунхаусы в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Дома с 3 спальнями и 2 ванными ком…
Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 128 м²
€ 284,950
Роскошная вилла в Сантьяго де ла Рибера. Имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты, с частным садо…
Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 115 м²
€ 249,000
Уютные 3 спальные таунхаусы с частным бассейном в Сан Педро дель Пинатар. Расположенный ряд…

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти