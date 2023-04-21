ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Мурсия
Жильё с видом на море в Мурсия, Испания
San Pedro del Pinatar
186
San Javier
124
Torre Pacheco
101
Los Alcazares
84
Мурсия
63
Картахена
53
Bajo Guadalentin
36
Alhama de Murcia
21
Alto Guadalentin
18
Aguilas
16
Noroeste
15
Calasparra
13
Mazarron
4
Abanilla
1
Fuente Alamo de Murcia
1
Oriental
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
144 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат
151 м²
€ 445,000
Виллы-близнецы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида 4 просторных дома с двумя односпальным…
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
Количество этажей 1
€ 339,900
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом общей площадью 94…
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
Количество этажей 1
€ 303,900
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом площадью 84 кв. м…
Дом 4 спальни
San Javier, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный двухэтажный дом общей…
Дом 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
Количество этажей 2
€ 437,000
Предлагаем вам современную виллу, расположенную в Santiago de la Ribera, Murcia в окружении …
Дом 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
2/2 Этаж
€ 370,000
Предлагаем вам современную, роскошную виллу, расположенную в Santiago de la Ribera, Murcia в…
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
349 м²
Количество этажей 3
€ 1,210,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном комплексе Santa Rosalia Lake and Life Resor…
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
349 м²
Количество этажей 3
€ 1,252,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
349 м²
Количество этажей 3
€ 1,375,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
349 м²
Количество этажей 3
€ 1,400,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
Дом 3 спальни
Las Beatas, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
113 м²
Количество этажей 2
€ 345,000
Представляем потрясающую виллу в красивом современном жилом комплексе в San Pedro del Pinata…
Дом 3 спальни
Las Beatas, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
113 м²
Количество этажей 2
€ 345,000
Представляем вам новую виллу в городе San Pedro del Pinatar в урбанизации закрытого типа Alt…
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
1/3 Этаж
€ 235,000
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
64 м²
2/3 Этаж
€ 239,000
В продаже новая квартира в городе Santa Rosalía, в жилом комплексе от застройщика.Квартира, …
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
2/3 Этаж
€ 265,000
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
3/3 Этаж
€ 339,000
Представляем шикарную квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Жилой комплекс нах…
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
125 м²
Количество этажей 2
€ 389,900
Предлагаем вам современную виллу, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом находят…
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
77 м²
Количество этажей 2
€ 256,800
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
Таунхаус 3 спальни
Los Alcazares, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
136 м²
Количество этажей 2
€ 320,000
Предлагаем вам современный компактный таунхаус, расположенный в городе Лос Алкасарес, у Мар …
Дом 3 спальни
Los Alcazares, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
106 м²
Количество этажей 2
€ 334,000
Предлагаем вам современную виллу, расположенный в городе Лос Алкасарес, у Мар Менор.Дом нахо…
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
1/2 Этаж
€ 247,000
Представляем новое современный таунхаус в городе Сантьяго-де-ла-Рибера. Прекрасный курортный…
Дом 3 спальни
Los Alcazares, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 2
€ 375,000
Представляем новую современную виллу в городе Лос Алькасарес.Вилла площадью 110 кв. м, с тре…
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат
194 м²
€ 425,000
Виллы на продажу в Торре Пачеко, Мурсия, Коста Калида Дома с 3 спальнями, 3 ванными комнатам…
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
2 ванных комнат
65 м²
€ 129,900
Дом 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 193,000
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
103 м²
€ 263,000
Semi-detached villas in Santiago de la Ribera, Murcia, Costa Cálida Luxury complex of 3 semi…
Шале 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
98 м²
€ 261,000
Дом 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
83 м²
€ 153,000
Шале 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
103 м²
€ 263,000
Дом 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 153,000
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Параметры недвижимости в Мурсия, Испания
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты