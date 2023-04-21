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Пентхаусы с видом на море в Мурсия, Испания

Torre Pacheco
4
Alhama de Murcia
2
Bajo Guadalentin
2
San Pedro del Pinatar
2
Aguilas
1
Alto Guadalentin
1
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3 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 4 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 139,900
Новые дуплекс-пентхаусы с 4 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
Пентхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 119,900
Новые дуплекс-пентхаусы с 3 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
Пентхаус 1 спальня в Aguilas, Испания
Пентхаус 1 спальня
Aguilas, Испания
1 ванных комнат 57 м²
€ 210,000
Роскошные пентхаусы с видом на море в Агилас - Коста де Мурсия. Роскошные апартаменты и пент…

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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