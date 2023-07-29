ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Недвижимость от собственников
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Испания
Мурсия (автономная область)
Особняки
Особняки с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания
Особняк
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
2
1
83 м²
Уникальная возможность приобрести апартаменты в самом центре Марбельи, с видом на море…
€ 269,447
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Испания, Испания
4
120 м²
Дуплекс в лучшем районе Кампоамора. Урбанизация на первой линии пляжа. Наслаждайтесь прекра…
€ 676,724
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Gandia, Испания
4
4
200 м²
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
€ 390,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Провинция Аликанте, Испания
3
125 м²
2
Продаётся уютная квартира с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка, Аликанте. Д…
€ 598,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
109 м²
Красивое бунгало с ремонтом и готовое к проживанию на продажу в Sierra Cortina в Финестрате.…
€ 224,803
Рекомендовать
Дом 5 спален
Торревьеха, Испания
5
262 м²
Город Торревьеха.Современный отдельностоящий шале построенный по самым высоким стандар…
€ 691,652
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2
2
79 м²
€ 150,447
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
3
147 м²
Почувствуйте себя на первой линии моря в этом новом жилом комплексе, расположенном всего в …
€ 567,254
Рекомендовать
Дом 6 спален
Коста-дель-Гарраф, Испания
6
3
341 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Монтмар Бахо. Расстояние до центра Барселоны 25 км…
€ 1,182,762
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Испания, Испания
3
177 м²
Вилла с видом на море с южной стороны в эксклюзивной урбанизации гольф-клуба в Ориуэла Кост…
€ 1,741,570
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Коста-Брава, Испания
3
2
133 м²
Квартира в самой красивой бухте на побережье Коста Брава - Cala Sant Francesc. Р…
€ 501,491
Рекомендовать
Вилла 5 спален
La Portilla, Испания
6
4
240 м²
Просторные Отдельные Виллы с 5 Спальнями в Эксклюзивном Курорте в Куэвас-дель-Альмансора Рос…
€ 1,000,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL