Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Испания
  4. Мурсия (автономная область)
  5. Особняки

Особняки с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Union Hill-Novelty Hill, США
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Уникальная возможность приобрести апартаменты в самом центре Марбельи, с видом на море…
€ 269,447
Дом 4 спальни в Испания, Испания
Дом 4 спальни
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Дуплекс в лучшем районе Кампоамора. Урбанизация на первой линии пляжа. Наслаждайтесь прекра…
€ 676,724
Вилла 4 спальни в Gandia, Испания
Вилла 4 спальни
Gandia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
€ 390,000
Квартира 3 комнаты в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Этаж 2
Продаётся уютная квартира с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка, Аликанте. Д…
€ 598,000
Бунгало 2 спальни в Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Красивое бунгало с ремонтом и готовое к проживанию на продажу в Sierra Cortina в Финестрате.…
€ 224,803
Дом 5 спален в Торревьеха, Испания
Дом 5 спален
Торревьеха, Испания
Количество спален 5
Площадь 262 м²
Город Торревьеха.Современный отдельностоящий шале построенный по самым высоким стандар…
€ 691,652
Квартира 2 спальни в Коста-Калида, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Калида, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
€ 150,447
Квартира 3 спальни в Испания, Испания
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Почувствуйте себя на первой линии моря в этом новом жилом комплексе, расположенном всего в …
€ 567,254
Дом 6 спален в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 6 спален
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 341 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Монтмар Бахо. Расстояние до центра Барселоны 25 км…
€ 1,182,762
Дом 3 спальни в Испания, Испания
Дом 3 спальни
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 177 м²
Вилла с видом на море с южной стороны в эксклюзивной урбанизации гольф-клуба в Ориуэла Кост…
€ 1,741,570
Квартира 3 спальни в Коста-Брава, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Брава, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Квартира в самой красивой бухте на побережье Коста Брава - Cala Sant Francesc. Р…
€ 501,491
Вилла 5 спален в La Portilla, Испания
Вилла 5 спален
La Portilla, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Просторные Отдельные Виллы с 5 Спальнями в Эксклюзивном Курорте в Куэвас-дель-Альмансора Рос…
€ 1,000,000

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти