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Испания
Мурсия
Жильё возле озера в Мурсия, Испания
San Pedro del Pinatar
186
San Javier
124
Torre Pacheco
101
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Дом 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
177 м²
1/2 Этаж
€ 334,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Мурсия, Испания
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