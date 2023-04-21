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Жильё возле озера в Мурсия, Испания

San Pedro del Pinatar
186
San Javier
124
Torre Pacheco
101
Los Alcazares
84
Мурсия
63
Картахена
53
Bajo Guadalentin
36
Alhama de Murcia
21
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1 объект найдено
Дом 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Дом 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 177 м² 1/2 Этаж
€ 334,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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