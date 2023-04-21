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Дома с бассейном в Мурсия, Испания

San Pedro del Pinatar
114
San Javier
77
Los Alcazares
70
Torre Pacheco
63
Мурсия
61
Картахена
40
Bajo Guadalentin
20
Noroeste
15
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8 объектов найдено
Дом 3 спальни в Мурсия, Испания
Дом 3 спальни
Мурсия, Испания
100 м²
€ 309,950
Представляем новый потрясающий дизайн современных вилл в стиле "эко", с открытой планировко…
Дом 4 спальни в Мурсия, Испания
Дом 4 спальни
Мурсия, Испания
190 м²
€ 1,850,000
Представляем вашему вниманию уникальную виллу с одним главным этажом и подвалом. …
Дом 4 спальни в Картахена, Испания
Дом 4 спальни
Картахена, Испания
153 м²
€ 565,950
Жилой комплекс состоит из вилл с 3 или 4 спальнями, 3 ванными комнатами, просторной гостино…
Дом 4 спальни в Картахена, Испания
Дом 4 спальни
Картахена, Испания
145 м²
€ 655,000
Комплекс из вилл с 3 или 4 спальнями, 2 или 3 ванными комнатами, просторным салоном, оборуд…
Дом 4 спальни в Картахена, Испания
Дом 4 спальни
Картахена, Испания
266 м²
€ 388,000
Красивая вилла расположенная в одной из самых эксклюзивных зон Мар-Менор – Кабо-де-Палос, р…
Дом 3 спальни в Картахена, Испания
Дом 3 спальни
Картахена, Испания
134 м²
€ 334,000
4 красивых современных виллы под ключ на участках площадью 400-450 м2, расположенных в Плай…
Дом 3 спальни в Мурсия, Испания
Дом 3 спальни
Мурсия, Испания
123 м²
€ 334,500
Одно- или двухуровневые виллы в новом роскошном комплексе с частным бассейном, террасой и с…
Дом 4 спальни в Мурсия, Испания
Дом 4 спальни
Мурсия, Испания
128 м²
€ 384,900
Виллы рядом с гольфом в Condado de Alhama, на территории роскошного курорта, со спортивными…

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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