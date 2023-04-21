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Дома с видом на море в Мурсия, Испания

San Pedro del Pinatar
114
San Javier
77
Los Alcazares
70
Torre Pacheco
63
Мурсия
61
Картахена
40
Bajo Guadalentin
20
Noroeste
15
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98 объектов найдено
Дом 3 спальни в San Javier, Испания
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 1
€ 339,900
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом общей площадью 94…
Дом 3 спальни в San Javier, Испания
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м² Количество этажей 1
€ 303,900
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом площадью 84 кв. м…
Дом 4 спальни в San Javier, Испания
Дом 4 спальни
San Javier, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный двухэтажный дом общей…
Дом 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м² Количество этажей 2
€ 437,000
Предлагаем вам современную виллу, расположенную в Santiago de la Ribera, Murcia в окружении …
Дом 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м² 2/2 Этаж
€ 370,000
Предлагаем вам современную, роскошную виллу, расположенную в Santiago de la Ribera, Murcia в…
Дом 4 спальни в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 349 м² Количество этажей 3
€ 1,210,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном комплексе Santa Rosalia Lake and Life Resor…
Дом 4 спальни в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 349 м² Количество этажей 3
€ 1,252,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
Дом 4 спальни в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 349 м² Количество этажей 3
€ 1,375,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
Дом 4 спальни в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 349 м² Количество этажей 3
€ 1,400,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
Дом 3 спальни в Las Beatas, Испания
Дом 3 спальни
Las Beatas, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 113 м² Количество этажей 2
€ 345,000
Представляем потрясающую виллу в красивом современном жилом комплексе в San Pedro del Pinata…
Дом 3 спальни в Las Beatas, Испания
Дом 3 спальни
Las Beatas, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 113 м² Количество этажей 2
€ 345,000
Представляем вам новую виллу в городе San Pedro del Pinatar в урбанизации закрытого типа Alt…
Дом 3 спальни в San Javier, Испания
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 125 м² Количество этажей 2
€ 389,900
Предлагаем вам современную виллу, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом находят…
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² Количество этажей 2
€ 256,800
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
Таунхаус 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни
Los Alcazares, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 136 м² Количество этажей 2
€ 320,000
Предлагаем вам современный компактный таунхаус, расположенный в городе Лос Алкасарес, у Мар …
Дом 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни
Los Alcazares, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² Количество этажей 2
€ 334,000
Предлагаем вам современную виллу, расположенный в городе Лос Алкасарес, у Мар Менор.Дом нахо…
Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м² 1/2 Этаж
€ 247,000
Представляем новое современный таунхаус в городе Сантьяго-де-ла-Рибера. Прекрасный курортный…
Дом 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни
Los Alcazares, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 375,000
Представляем новую современную виллу в городе Лос Алькасарес.Вилла площадью 110 кв. м, с тре…
Вилла 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 194 м²
€ 425,000
Виллы на продажу в Торре Пачеко, Мурсия, Коста Калида Дома с 3 спальнями, 3 ванными комнатам…
Дом 2 спальни в San Javier, Испания
Дом 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 193,000
Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 263,000
Semi-detached villas in Santiago de la Ribera, Murcia, Costa Cálida Luxury complex of 3 semi…
Шале 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 98 м²
€ 261,000
Дом 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 83 м²
€ 153,000
Шале 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 263,000
Дом 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 153,000
Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
4 ванных комнат 143 м²
€ 339,000
Таунхаус 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат 137 м²
€ 320,000
Дом 3 спальни в San Javier, Испания
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 91 м² Количество этажей 2
€ 230,900
Предлагаем вам современную, роскошную виллу, расположенную в Лос Алкасарес. Вилла расположен…
Дом 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 390,950
В продаже вилла в San Pedro del PinatarДом площадью 97,8 кв. м. имеет три спальни, две ванны…
Бунгало 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² 1/2 Этаж
€ 267,000
В продаже новое бунгало в San Pedro del Pinatar в 300 метрах от моряБунгало площадью 63 кв. …
Бунгало 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² 2/2 Этаж
€ 279,950
В продаже новое бунгало в San Pedro del Pinatar в 300 метрах от моряБунгало площадью 63 кв. …

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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