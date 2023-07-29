ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Недвижимость от собственников
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Испания
Мурсия (автономная область)
Дуплексы
Дуплексы с видом на море в Мурсия (автономная область), Испания
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5
5
489 м²
2
Представляем современную виллу с видом на море в городе Кальпе. Кальпе — это живописный райо…
€ 1,690,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4
3
221 м²
10/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€ 450,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
6
7
450 м²
Новая современная и эксклюзивная вилла с панорамным видом в Бенидорме. Дом построен из вы…
€ 2,450,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
el Puig de Santa Maria, Испания
3
2
140 м²
Предлагается к…
€ 421,453
Рекомендовать
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5
700 м²
Фантастический двухэтажный дом с оригинальными колоннами и захватывающим видом на море нахо…
€ 10,435,049
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
2
1
48 м²
Продается апартамент в комплексе Garden City в San Eugenio Bajo, расположенном в 5 минутах п…
€ 316,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Испания, Испания
4
216 м²
Просторный дом с большим количеством света.В доме 4 спальни, 3 ванные комнаты, 1 гостевой т…
€ 447,832
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Cabo Roig, Испания
3
2
73 м²
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Шаговой Доступности от Пляжа в Плайя Фламенка Современный ко…
€ 340,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Провинция Аликанте, Испания
3
2
88 м²
Элитные апартаменты в Gran Alacant, 3 спальни, 88 м2 - NR117383 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
€ 355,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2
2
148 м²
Район Лос-Ареналес-дель-Соль расположен в 11 км от Аликанте, в 15 км от города Эльче и в 5 к…
€ 268,225
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
3
2
151 м²
Район с развитой инфраструктурой: супермаркеты, аптеки, школы, кафе, спортивные учреждения, …
€ 254,587
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Финестрат, Испания
3
3
228 м²
Дом класса люкс с видом на море в Finestrat - EH1110154 3 спальни, 3 ванные комнаты. Коврова…
€ 625,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL