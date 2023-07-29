Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Испания
  4. Мурсия (автономная область)
  5. Дуплексы

Дуплексы с видом на море в Мурсия (автономная область), Испания

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 489 м²
Количество этажей 2
Представляем современную виллу с видом на море в городе Кальпе. Кальпе — это живописный райо…
€ 1,690,000
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Этаж 10/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€ 450,000
Вилла 6 спален в Бенидорм, Испания
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Новая современная и эксклюзивная вилла с панорамным видом в Бенидорме. Дом построен из вы…
€ 2,450,000
Таунхаус 3 спальни в el Puig de Santa Maria, Испания
Таунхаус 3 спальни
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Предлагается к…
€ 421,453
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Площадь 700 м²
Фантастический двухэтажный дом с оригинальными колоннами и захватывающим видом на море нахо…
€ 10,435,049
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Продается апартамент в комплексе Garden City в San Eugenio Bajo, расположенном в 5 минутах п…
€ 316,000
Дом 4 спальни в Испания, Испания
Дом 4 спальни
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Просторный дом с большим количеством света.В доме 4 спальни, 3 ванные комнаты, 1 гостевой т…
€ 447,832
Квартира 2 спальни в Cabo Roig, Испания
Квартира 2 спальни
Cabo Roig, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Шаговой Доступности от Пляжа в Плайя Фламенка Современный ко…
€ 340,000
Квартира 3 спальни в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Элитные апартаменты в Gran Alacant, 3 спальни, 88 м2 - NR117383 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
€ 355,000
Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Район Лос-Ареналес-дель-Соль расположен в 11 км от Аликанте, в 15 км от города Эльче и в 5 к…
€ 268,225
Квартира 3 спальни в Los Balcones, Испания
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Район с развитой инфраструктурой: супермаркеты, аптеки, школы, кафе, спортивные учреждения, …
€ 254,587
Вилла 3 спальни в Финестрат, Испания
Вилла 3 спальни
Финестрат, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Дом класса люкс с видом на море в Finestrat - EH1110154 3 спальни, 3 ванные комнаты. Коврова…
€ 625,000

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти