Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Мурсия
  4. Шале

Шале с видом на море в Мурсия, Испания

San Javier
9
Torre Pacheco
5
San Pedro del Pinatar
2
Шале В архив
Очистить
5 объектов найдено
Шале 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 98 м²
€ 261,000
Шале 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 263,000
Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
4 ванных комнат 143 м²
€ 339,000
Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 319,950
Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат 111 м²
€ 324,000

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти