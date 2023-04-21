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Шале возле озера в Мурсия, Испания

San Javier
9
Torre Pacheco
5
San Pedro del Pinatar
2
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Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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